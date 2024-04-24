Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

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Новости

24 апреля, 09:00

Город

"Мой район. Новости": 19 домов включены в программу реновации в Академическом районе

"Мой район. Новости": 19 домов включены в программу реновации в Академическом районе

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Ключи от новых квартир по реновации получают москвичи в Академическом районе. В программу попали 19 пятиэтажных зданий.

Новоселами стали уже свыше трех тысяч человек из 14 домов. Это около 70% от общего количества участников программы в районе. Например, на Черемушкинской улице более 500 семей готовятся переехать или уже отмечают новоселье. В новом жилом комплексе доступно почти 600 квартир.

Подробности – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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