24 апреля, 09:00Город
"Мой район. Новости": 19 домов включены в программу реновации в Академическом районе
Ключи от новых квартир по реновации получают москвичи в Академическом районе. В программу попали 19 пятиэтажных зданий.
Новоселами стали уже свыше трех тысяч человек из 14 домов. Это около 70% от общего количества участников программы в районе. Например, на Черемушкинской улице более 500 семей готовятся переехать или уже отмечают новоселье. В новом жилом комплексе доступно почти 600 квартир.
Подробности – в программе "Мой район. Новости".