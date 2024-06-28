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28 июня, 17:15

Общество

Собянин поздравил московских выпускников с успешным окончанием школы

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Более 67 тысяч одиннадцатиклассников и около 110 тысяч девятиклассников отметят 28 июня выпускной в Москве. С окончанием школы в своем телеграм-канале их поздравил Сергей Собянин.

Мэр отметил успехи школьников в завершившемся учебном году. Так, на Всероссийской олимпиаде столичные 11-классники взяли свыше 550 наград. Впереди у них выбор профессии и поступление, отметил градоначальник.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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