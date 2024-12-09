Реки России начали покрываться льдом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ледяной покров формируется на реках европейской части России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС.

Он отметил, что в ближайшие дни появление ледяного покрова начнется на водоемах в Калужской, Московской, Рязанской и Липецкой областях, а также на Верхнем Дону и Днепре в северной части Смоленской области.

В то же время в Бурятии более 80 тысяч школьников переведены на дистанционное обучение из-за аномально теплой погоды. Так, на очные занятия не выйдут 77 школ. Однако в Мухоршибирском, Тарбагатайском, Иволгинском, Прибайкальском районах введен частичный дистанционный режим.

Жителей из этих районов попросили воздержаться от поездок на личных автомобилях. В правительстве республики сообщили, что из-за потепления снег начал таять, а на дорогах образовался гололед.

Ранее Вильфанд заявил, что снежный покров сформировался на 95% территории России.

Между тем на этой неделе в Москве прогнозируются снег и гололедица. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, большая часть недели ожидается теплой. В среднем столбики термометров будут показывать от 0 до минус 3 градусов, уточнил он.