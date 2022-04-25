В прокат вышел сериал "Сияющие"

В прокат вышла криминальная драма "Сияющие" с Элизабет Мосс. События начинают развиваться в Чикаго 30-х годов.

Бродяга Харпер Кертис в исполнении Джейми Белла находит временной портал. Чтобы использовать его, каждый раз нужно убивать женщину, что Кертис и делает. Он начинает перемещаться во времени и одновременно превращается в маньяка. Героине Мосс – Кирби Мазрахи – удается спастись. После этого ее главной целью становится поимка преступника. Но он буквально сводит Кирби с ума, появляясь то в ее детстве, то в юности.



Этот фантастический триллер снят по роману южноафриканской писательницы-фантаста Лорен Бьюкес. Он оказался настолько успешным, что права на экранизацию купила продюсерская компания Леонардо Ди Каприо, а он стал исполнительным продюсером сериала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.