"Раскрывая тайны звезд": к юбилею Светланы Немоляевой

Светлана Немоляева – талантливая актриса, жена, мать и бабушка. Талантливый, большой, настоящий, сильный и щедрый душой человек. Внешне Светлана Немоляева – миниатюрная, хрупкая, нежная и трогательная девушка.

Но, какие тайны хранит актриса за нежным обликом и умиротворенной улыбкой? И в каких боях закалился ее стальной внутренний стержень?

Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".

