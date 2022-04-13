Первомайская "Монстрация-2022" пройдет в Новосибирске после двухлетнего перерыва

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
В этом году в Новосибирске планируют организовать традиционное первомайское шествие с абсурдными лозунгами "Монстрация", которое несколько лет подряд не проводилось из-за COVID-ограничений, сообщает "Газета. ру" со ссылкой на одного из организаторов акции художника Артема Лоскутова.
"Насколько понимаю, ковид в России побежден и ограничения снимаются. "Монстрация" в ежегодном календарном плане новосибирской мэрии, раз ограничения сняты, то никуда им не деться, будем проводить", – отметил Лоскутов.
По его словам, перед шествием организаторам обычно поступают предупреждения от прокуратуры, но в настоящее время никаких официальных документов не приходило.
"Монстрация" уже на протяжении 10 лет проводится в Новосибирске и других российских регионах. В 2020 году из-за эпидемии COVID-19 мероприятие состоялось в онлайн-формате. В прошлом году уличное шествие не проводилось.
Ранее в Торонто провели первый с начала пандемии парад в честь Дня святого Патрика. Посмотреть и поучаствовать пришли несколько тысяч человек. По центральным улицам проехали платформы с инсталляциями и прошли музыкальные коллективы.
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