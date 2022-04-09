"Раскрывая тайны звезд": жертвы Бахуса

Актеры нередко выпивают. И мы как будто к этому даже привыкли. Ведь нам так часто говорят, что в этой профессии без алкоголя никак.

Одни артисты стараются оставлять свои привычки в тайне, другие делятся секретами для того, чтобы показать, что с алкоголизмом, как и с любой другой болезнью можно и нужно бороться. Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".