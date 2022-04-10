"Раскрывая тайны звезд": памяти Василия Шукшина

Биография Василия Шукшина окружена мифами и тайнами. Многие из них он сочинял, как и положено писателю, сам, создавая тот образ, который и полюбили миллионы советских читателей и зрителей: рубаха-парень в кирзовых сапогах. Такой же "свой", как и его герои из фильмов и рассказов.

Не удивительно, что Василий Шукшин до сих пор остается для многих кумиром. История, в которой мальчик из крестьянской семьи стал известным кинорежиссером, не может не вдохновлять. Но путь с Алтая в столицу был долгим и извилистым. Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".