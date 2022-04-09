"Тайны души": Петр Борисенко

Оперетта "Принцесса цирка" была одной из первых постановок в Московском театре оперетты. Ее поставил в 1927 году основатель "Московской оперетты" народный артист Григорий Ярон. Эта оперетта стала знаковой для многих артистов. В том числе и для Петра Борисенко. Он хотел стать историком, но совершенно случайно увидел этот спектакль. Больше расставаться с опереттой он не мог. Шесть лет учебы в ГИТИСе – и вот он уже исполняет роль Тони в "Принцессе цирка" на одной сцене с великими актерами.
В Мосоперетте на сегодняшний день самый известный спектакль композитора Имре Кальмана называется "Мистер Икс". Одну из главных ролей – роль Барона – исполняет артист Петр Борисенко. Магический голос, комедийный дар, невероятная пластичность сделали его ведущим артистом театра.
В разные годы на сцене "Московской оперетты" роли исполняли такие корифеи жанра, как Григорий Ярон, Татьяна Шмыга, Владимир Володин, Лилия Амарфий, Владимир Канделаки, Георгий Ансимов, Герард Васильев, Юрий Веденеев. В репертуаре театра гармонично существуют классика и современная оперетта, мюзикл и шоу.
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