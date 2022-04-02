"Откройте, Давид": Игорь Бутман

Давид Виннер провел день с главным саксофонистом России, выпускником Колледжа Беркли, народным артистом РФ Игорем Бутманом. Музыкант поделился анекдотами, которые рассказывал Путину, рассказал о знакомстве с Виктором Цоем и Лайзой Минелли.

Почему сегодня идеальное время для джаза и как музыка может повлиять на ход истории? О чем Игорь Бутман мечтает, что вкладывает в понятие любовь и что еще мечтает сделать для джаза в России? Об этом – в программе "Откройте, Давид".

