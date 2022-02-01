Галерея Бельведер по частям продаст "Поцелуй" Климта в виде NFT

Фото: Ouriel Morgensztern/Belvedere Museum Vienna/news aktuell via AP Images

Галерея Бельведер в Вене, которой принадлежит полотно Густава Климта "Поцелуй", оцифровала знаменитую картину и намерена распродать ее цифровую копию по частям. Об этом музей сообщил на специальном сайте, посвященном предложению.

"Продажа этого NFT выходит за рамки обычной возможности владеть цифровой версией "Поцелуя". Речь идет о создании личной связи с шедевром", – говорится в сообщении.

Цифровую копию разделили на 10 тысяч частей. Каждый токен будет стоить 1 850 евро, при этом кусочки картины распределят между покупателями случайным образом.

Кандидат искусствоведения Сергей Уваров в беседе с "Известиями" допустил, что в ближайшее время подобные предложения представят и другие крупные музеи мира.

"Ранее оцифрованные версии своих шедевров выставили на продажу в качестве NFT галерея Уффици и "Эрмитаж", но они предлагали купить репродукции целиком, что и обусловило высокую цену. Бельведер делает следующий шаг и реализует фактически коллективное владение произведением", – отметил он.

Ранее стало известно, что актер Джонни Депп намерен продать коллекцию своих работ с помощью NFT. Артист отметил, что многие годы он никому не показывал собственные картины, однако теперь пришло время преодолеть страх.

Среди выставленных на продажу работ можно найти портреты Элизабет Тейлор, Тима Бертона, автопортреты, картины с дочерью Деппа и его покойным псом. Всего коллекция включает 11 111 картин.

