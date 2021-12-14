В Москве наградили победителей всероссийского фотоконкурса "Дикая природа России"

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В столичном пространстве "МедиаХаб" наградили победителей 10-го всероссийского фотоконкурса "Дикая природа России". Об этом сообщила пресс-служба "National Geographic Россия".

Главный приз в размере 300 тысяч рублей получила фотограф из Москвы Светлана Иваненко с работой "Опасность" в номинации "Животные".

Победителем в номинации "Пейзаж" стала работа "Тихий океан" пермского фотографа Александра Чазова, в номинации "Макросъемка" – "Фабрика звезд" Валерии Зверевой (Москва), в номинации "Птицы" – "Стучать не перестучать" Екатерины Феденко (Тобольск), в номинации "Мамы и детеныши" – "Поцелуй мамы" Евгения Борисова (Барнаул), в номинации "Подводная съемка" – "Компасная медуза Chysaora pacifica" Андрея Шпатака (Москва).

Победителем в "Мобильном фото" стала работа "Застывшее время" Евгения Дубынина (Красноярск), в номинации "Юные таланты" – "Я с тобой не разговариваю" Ростислава Гизатулина (Омск), в номинации "Городские джунгли" – "Дачный сезон" Дмитрия Коха (Москва), в номинации "Аэросъемка" – "Лежбище моржей" Дмитрия Коха (Москва), в номинации "Исскуство в природе" – "Встреча осени и зимы" Елены Пахалюк (Севастополь) и в номинации "Природа в черно-белых тонах" – "Дождь" Дмитрия Вилюнова (Смоленск).

"Победителем в номинации "Дороги России" от партнера проекта LADA Niva Travel и

обладателем специального приза стал Андрей Ожегов (Санкт-Петербург) с фотоработой "Панорама зимнего леса". В номинациях "Растения" и "От заката до рассвета" победителя, занявшего первое место, жюри не выбрало", – добавляется в сообщении.

Уточняется, что лучшие конкурсные работы представлены в онлайн-галерее на сайте Nat-Geo.ru.

Ранее Сергей Собянин наградил лауреатов конкурса "Московская реставрация – 2021" и поблагодарил специалистов за вклад в восстановление культурного наследия столицы. Мэр отметил важность возвращения памятников в культурный оборот.

