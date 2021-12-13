Объявлена победительница конкурса "Мисс Вселенная"

Фото: AP Photo/Ariel Schalit
Победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная" стала представительница от Индии Харназ Сандху, сообщает сайт "Комсомольской правды".
До финала конкурса дошли 10 претенденток на титул. Они прошли несколько отборов, включая выступление в купальниках. Затем остались 5 девушек, которые отвечали на вопросы жюри, посвященные злободневным темам. После этого этапа остались 3 участницы – из Индии, Парагвая и ЮАР. Они выступили с короткой речью на определенную тему.
На последнем этапе конкурсантки должны были дать совет девушкам, вынужденным сталкиваться с давлением в современном мире. Харназ Сандху призвала верить в себя и не сравнивать себя с другими.
Ранее мать троих детей Ксения Давыдова из Санкт-Петербурга победила в международном конкурсе красоты Mrs. Top of the World 2021. Она рассказала, что планирует в ближайшем будущем реализовать благотворительные и экологические проекты на международном уровне.
Второе место в конкурсе заняла представительница ОАЭ, а третье досталось жительнице Арубы. Состязание проходило по всем международным стандартам, однако его перенесли в онлайн-формат.
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