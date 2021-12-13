Объявлена победительница конкурса "Мисс Вселенная"

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Победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная" стала представительница от Индии Харназ Сандху, сообщает сайт "Комсомольской правды".

До финала конкурса дошли 10 претенденток на титул. Они прошли несколько отборов, включая выступление в купальниках. Затем остались 5 девушек, которые отвечали на вопросы жюри, посвященные злободневным темам. После этого этапа остались 3 участницы – из Индии, Парагвая и ЮАР. Они выступили с короткой речью на определенную тему.

На последнем этапе конкурсантки должны были дать совет девушкам, вынужденным сталкиваться с давлением в современном мире. Харназ Сандху призвала верить в себя и не сравнивать себя с другими.

Ранее мать троих детей Ксения Давыдова из Санкт-Петербурга победила в международном конкурсе красоты Mrs. Top of the World 2021. Она рассказала, что планирует в ближайшем будущем реализовать благотворительные и экологические проекты на международном уровне.

Второе место в конкурсе заняла представительница ОАЭ, а третье досталось жительнице Арубы. Состязание проходило по всем международным стандартам, однако его перенесли в онлайн-формат.