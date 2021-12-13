Объявлены номинанты американской премии "Золотой глобус"

Фото: ТАСС/Peter Kramer
Стали известны номинанты 79-й американской премии "Золотой глобус", которая пройдет 9 января 2022 года.
В номинации "Лучший иностранный фильм" на премию были выдвинуты "Купе номер 6" (Финляндия, Россия, Эстония), "Сядь за руль моей машины" (Япония), "Герой" (Иран, Франция) и "Параллельные матери" (Испания).
За звание "Лучшей драмы" поборются "Белфаст" Кеннета Брана, "CODA: Ребенок глухих родителей" Сианы Хедер и "Власть пса" Джейны Кэмпион. На "Лучшую комедию/мюзикл" претендуют "Сирано", "Не смотрите наверх", "Лакричная пицца", "Тик-так, бум!" и "Вестсайдская история".
Жюри также выберет "Лучшего режиссера". На это звание претендуют Кеннет Брана ("Белфаст"), Джейна Кэмпион ("Власть пса"), Мэгги Джилленхол ("Незнакомая дочь"), Стивен Спилберг ("Вестсайдская история") и Дени Вильнев ("Дюна").
В номинации "Лучший драматический актер" среди мужчин представлены Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), Хавьер Бардем ("Быть Рикардо"), Махершала Али ("Лебединая песнь"), Дензел Вашингтон ("Трагедия Макбета") и Уилл Смит ("Король Ричард"). Среди женщин – Джессика Честейн ("Глаза Темми Фей"), Оливия Колман ("Незнакомая дочь"), Николь Кидман ("Быть Рикардо"), Леди Гага ("Дом Гуччи") и Кристен Стюарт ("Спенсер").
За звание лучшего комедийного актера поборются Леонардо ДиКаприо ("Не смотрите наверх"), Питер Динклэйдж ("Сирано"), Эндрю Гарфилд ("Тик-так, бум!"), Купер Хоффман ("Лакричная пицца") и Энтони Рамос ("На высоте мечты"), Марион Котийяр ("Аннет"), Алана Хаим ("Лакричная пицца"), Дженнифер Лоуренс ("Не смотрите наверх"), Эмма Стоун ("Круэлла") и Рэйчел Зеглер ("Вестсайдская история").
Ранее сообщалось, что 44-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) в 2022 году будет проходить с 21 по 28 апреля. Прием заявок на участие в конкурсе стартовал 13 декабря. Программным директором фестиваля назначен киновед и режиссер Петр Шепотинник.
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