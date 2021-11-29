Картина "Море волнуется раз" стала победителем "Кинотавра".

Мальчик Коля и девочка Саша любят друг друга и живут вместе в хижине посреди леса. Мир людей их пугает, а Саше постоянно снятся странные сны. Однажды ребята обнаруживают загадочную взрослую пару, которая очень похожа на главных героев. Сначала Коля и Саша видят в незнакомцах единомышленников, но скоро становится понятно: ничем хорошим для молодых людей эта встреча не закончится.

Снял фильм Николай Хомерики – мастер фестивального кино. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.