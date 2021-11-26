В театре Вахтангова поставили спектакль "Война и мир". Он длится 5 часов, но, по заверениям зрителей, смотрится на одном дыхании.

При этом отмечается, что режиссер сильно сократил содержание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.