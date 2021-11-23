"Звезды советского экрана": мюзикл "Мама"

В конце 70-х в СССР рок выходил из подполья и наступал на пятки поп-эстраде. На волне популярности этого музыкального стиля редакция журнала "Советский экран" в марте 1978 года решила уделить особое внимание первому советскому рок-мюзиклу "Мама". Казалось бы, это всего лишь знакомая всем сказка – "Волк и семеро козлят", – но сколько красок, музыки. Да и актеры – лучшие в стране.
Как Людмила Гурченко и Михаил Боярский попали в мюзикл "Мама"? Зачем актеры учились говорить по-румынски? В какой европейской стране фильм "Мама" – главное блюдо к новогоднему столу?
Как клоун Олег Попов едва не сделал партнершу инвалидом? И почему Людмила Гурченко отказалась сниматься в "Неоконченной пьесе для механического пианино" у Никиты Михалкова?
Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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