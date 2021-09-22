"Wow эффект": BTS сняли клип в Генеральной Ассамблее ООН

Южнокорейская группа BTS сняла клип на песню Permission to Dance в зале Генеральной Ассамблеи ООН, расположенном в Нью-Йорке.

Ролик за сутки посмотрели свыше 10 миллионов раз. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".