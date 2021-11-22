Хоррор "Прошлой ночью в Сохо" выйдет в прокат 25 ноября

Хоррор Эдгара Райта "Прошлой ночью в Сохо" выйдет в прокат 25 ноября. Главная героиня мистическим образом оказывается в Лондоне шестидесятых и встречает любимую певицу, за которой начинает следить.

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