МТС Music проведет онлайн-трансляцию голографического концерта Big Baby Tape и Kizaru

Фото: instagram.com/benzogang_tape

На платформе МТС Live покажут онлайн-трансляцию презентации Bandana I – совместного альбома Big Baby Tape и Kizaru, сообщает пресс-служба МТС.

"Шоу состоится при поддержке стримингового сервиса МТС Music в формате трэп-перформанса с использованием передовых технологий – вместо Kizaru на сцене выступит его голограмма", – говорится в сообщении.

Трансляция первого выступления Kizaru в России из клуба Main Stage начнется 20 ноября в 20:30 на платформе МТС Live, а также в группе в соцсети "ВКонтакте".

"Купить билеты на концерт можно на МТС Live, а при покупке билета категории "Привилегии" зрители смогут пройти на шоу через отдельный вход без очереди", – отмечается в сообщении.

Премьера альбома Bandana I состоялась 22 октября.