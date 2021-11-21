"Союзмультфильм" опубликовал первый трейлер нового "Ну, погоди!"

Видео: youtube.com/"Союзмультфильм"

Мультипликационная киностудия "Союзмультфильм" опубликовала в своем YouTube-канале первый трейлер новой версии культового советского мультсериала "Ну, погоди!".

Новые эпизоды планируют представить в первой половине декабря. После перезапуска к уже известным персонажам, претерпевшим серьезную компьютерную переработку, добавятся новые герои – Барсук, хакер Ежик и "фитоняшка" Косуля.

В "Союзмультфильме" отмечают, что работа над проектом началась в прошлом году. По словам создателей, в новой версии сохранится одна из ключевых особенностей оригинала: герои практически не будут разговаривать друг с другом.

Ранее сообщалось, что киностудия "Союзмультфильм" получила от правительства Москвы грант в размере 10 миллионов рублей. Деньги направят на производство нового контента, а также дальнейшее продвижение уже запущенных проектов.

