Иван Дорн создал новую аранжировку к заставке "Ну, погоди!"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Певец Иван Дорн создал новую аранжировку к заставке мультсериала "Ну, погоди!". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на киностудию "Союзмультфильм".
Уточняется, что музыкант создал аранжировку для композиции "Водные лыжи" Тамаша Деака. Версия будет открывать каждую серию легендарной саги о Волке и Зайце. В киностудии также уточнили, что новые серии выйдут в 2021 году.
"Помимо музыкального оформления заставки, авторы музыкального издательства Masterskaya Ивана Дорна работают и над другими композициями к проекту", – отметили в "Союзмультфильме".
Сам Иван Дорн признался, что в ходе работы над аранжировкой стремился сохранить атмосферу знаменитой композиции, а также придать ей новое звучание. По его словам, в мелодии остались те же ноты и оттенок. Музыкант добавил произведению современную фактуру.
Ранее сообщалось, что победителем конкурса на озвучку нового персонажа в перезапуске мультсериала "Ну, погоди!" стал Эван Котляров. Всего в рамках всероссийского кастинга на озвучивание нового персонажа Котенка поступило свыше тысячи заявок, из них 12 человек отобрали для включения в актерскую базу киностудии для привлечения к другим возможным проектам.
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