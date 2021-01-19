Назван победитель конкурса на озвучку нового персонажа "Ну, погоди!"

Фото: souzmult.ru
Победителем конкурса на озвучку нового персонажа в перезапуске мультсериала "Ну, погоди!" стал Эван Котляров. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".
"Выбор было сделать крайне сложно, однако творческая группа "Ну, погоди!" сочла, что именно Эвану удалось лучше всего передать характер милого и отважного персонажа, главной отличительной чертой которого является способность оказываться "не в том месте, не в то время", – рассказала генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская.
Всего в рамках всероссийского кастинга на озвучивание нового персонажа Котенка поступило свыше тысячи заявок, из них 12 человек отобрали для включения в актерскую базу киностудии для привлечения к другим возможным проектам.
В ноябре прошлого года киностудия объявила о старте кастинга. Сообщалось, что новым второстепенным персонажем первых серий проекта станет Котенок, эскиз которого уже представлен. Однако окончательный его облик будет составлен с учетом голоса победителя.
В киностудии отмечали, что персонаж будет невольным участником разборок Волка и Зайца, в которых ему предстоит проявить "хладнокровие и невозмутимость Чака Норриса". Зайца озвучит актер и шоумен Дмитрий Хрусталев, Волк получит голос юмориста и актера Гарика Бульдога Харламова.
"Союзмультфильм" начал работать над новым циклом мультфильмов про "Ну, погоди!" в 2020 году. Ожидается, что новый сезон будет состоять из 52 серий. Первый цикл составит 26 эпизодов, каждый из которых будет длиться семь минут. Мультфильм будет создан в формате квази-3D, стилизованном под плоское изображение.
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