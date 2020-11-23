Мультсериал "Маша и Медведь" оказался в пятерке самых востребованных в мире

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Российский мультсериал "Маша и Медведь" номинирован на престижную международную премию Global TV Demand Awards в категории "Самый востребованный детский сериал", сообщает "Экспресс газета".

Победители будут названы в начале следующего года. Уточняется, что "Маша и Медведь" стал единственным номинантом от России. Вместе с ним за премию будут бороться мультсериалы "Губка Боб Квадратные Штаны", "Щенячий патруль", "Звездные войны: Войны клонов", "Свинка Пеппа".

Ранее киностудия "Союзмультфильм" объявила всероссийский кастинг на озвучивание нового персонажа Котенка в перезапуске мультсериала "Ну, погоди!". В конкурсе сможет принять участие любой желающий от шести лет.