Наталья Сергунина рассказала о поддержке студий анимации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2021 году московские студии анимации при поддержке города поучаствовали в двух крупных международных кинорынках – MIPCOM и MIFA, представив свою продукцию потенциальным зарубежным покупателям. Для поддержки индустрии власти столицы также выделяют гранты. Получить их могут авторы как коммерческой, так и некоммерческой анимации. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Поддержка со стороны правительства Москвы – хорошее подспорье для отрасли. Город компенсирует анимационным студиям часть затрат на адаптацию их продукции для зарубежного рынка", – цитирует Сергунину портал мэра и правительства Москвы.

Она добавила что гранты выделяются как на производство контента, так и на повышение экономических показателей.

"Сейчас продолжается прием заявок на выплаты создателям авторской анимации, получившим награды на профильных фестивалях и конкурсах", – напомнила заммэра.

На портале мэра и правительства Москвы отмечается, что в последние годы российская анимация демонстрирует существенный рост. Отечественные продукты становятся все более востребованы за рубежом, распространяясь в разных регионах мира.

Выплаты, выделяемые столичными властями, способствуют этому росту. Так, один из грантов в размере 10 миллионов рублей получила киностудия "Союзмультфильм", выпускающая сериальную продукцию, полнометражные фильмы для проката и авторские короткометражные проекты.

Генеральный директор студии Борис Машковцев полагает, что для Москвы поддержка индустрии анимации – не только имиджевое решение. Креативные индустрии постепенно вносят все больший вклад в экономику города. И анимационные студии играют в этом не последнюю роль.

"Популярная анимационная франшиза представляет собой целую мультвселенную, на основе которой можно создавать самые разные проекты в развлекательной и образовательной сфере", – пояснил Машковцев.

Он отметил, что российская анимация обладает уникальным потенциалом и мощным креативным багажом, который сформировался еще в советские годы.

"Пока объем российской анимации – капля в море международного рынка, около 1%. При этом у нас есть все шансы, чтобы в перспективе ближайших лет изменить эту ситуацию. Успехи на мировом рынке говорят, что мы научились делать высококлассные проекты, и сейчас необходимы дальнейшие вложения, чтобы масштабировать этот процесс", – убежден гендиректор "Союзмультфильма".

Машковцев добавил, что грант, полученный от правительства, пойдет на производство нового контента, а также дальнейшее производство и продвижение уже запущенных проектов.

Еще одним получателем гранта стала студия "Аэроплан", входящая в группу компаний "Рики". Анимационный проект студии "Фиксики" известен не только в России, но и за ее пределами.

"Это первый кейс поддержки анимационных студий Москвы, но, надеемся, не последний. Для нас любая поддержка важна, поскольку это открывает новые перспективы", – заявил управляющий директор группы компаний "Рики" Марк Завадский. – "Например, популярные персонажи фиксики стали талисманами павильона России на "Экспо-2020" в Дубае".

Полученный грант студия планирует направить на производство новых серий "Фиксиков", а также продвижение сериала за рубежом.

Завадский отмечает, что интерес к российской анимации со стороны мирового сообщества растет, хотя бюджеты студий существенно уступают западным. Успешный выход любого отечественного продукта на мировой уровень помогает всем участникам российского анимационного рынка.

"В этом мы не конкурируем с коллегами по цеху, а, напротив, работаем в одном направлении. Главная цель – не уступать в качестве контента зарубежным проектам как на внутреннем, так и на внешних рынках", – подчеркнул он.

Грант правительства Москвы в размере 10 миллионов рублей получила и студия Animaccord – российский производитель анимации по заказу международного проекта "Маша и Медведь". Популярный сериал дублировали на 42 языка, его транслируют на разных платформах и телеканалах в 80 странах.

"Безусловно, сейчас, во время пандемии, эта поддержка очень важна. Благодаря ей студия может не откладывать решение части технических вопросов", – рассказал продюсер анимационного проекта "Маша и Медведь" Дмитрий Ловейко.

Он отметил, что за последнее десятилетие российская анимационная индустрия выросла и количественно, и качественно.

Претендовать на гранты правительства Москвы могут авторы некоммерческих анимационных произведений, удостоенных наград на профильных конкурсах и фестивалях. Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что сумма выплаты будет зависеть от конкурса, в котором участвовала компания. В общей сложности на поддержку некоммерческих анимационных студий выделят более 10 миллионов рублей.

