Столичные авторы некоммерческой анимации могут получить гранты до 3 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Анимационные студии столицы получат грантовую поддержку от правительства Москвы. Претендовать на выплаты смогут авторы некоммерческих анимационных произведений, удостоенных наград на профильных конкурсах и фестивалях. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Размер выплаты – от 500 тысяч до трех миллионов рублей. Всего на эти цели выделено более 10 миллионов рублей", – цитирует Сергунину портал мэра и правительства Москвы.

Сумма гранта будет зависеть от конкурса, в котором участвовала компания. В утвержденный перечень вошло более 120 национальных и международных мероприятий индустрии кино и анимации по всему миру. Их распределили по трем категориям по уровню престижности.

Повлияет на размер гранта и награда, полученная студией на этом конкурсе. Претендовать на поддержку властей могут обладатели Гран-при, победители и номинанты конкурсов и фестивалей.

Сергунина напомнила, что это вторая программа поддержки анимационных студий, запущенная правительством Москвы с начала 2021 года. Так, в октябре власти уже определили 14 получателей грантов. Но тогда речь шла об авторах коммерческой анимации.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что идея гранта и механизмы расчета его суммы разрабатывались в партнерстве с анимационными студиями.

"Они участвовали во всех наших совещаниях по поводу этой меры поддержки", – подчеркнул Фурсин, пояснив, что полученные средства компания сможет потратить на оплату труда, продвижение продукции на национальном и мировом рынке, регистрационные взносы для участия в профильных фестивалях и т.д.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы напомнил, что в 2021 году предприятия, работающие в анимационной индустрии, получили собственный общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

"Анимация в России за последние годы прошла серьезный путь от нескольких разрозненных компаний до самостоятельной индустрии", – считает Фурсин.

Ранее Сергей Собянин рассказал о конкурсе грантов на реализацию социальных проектов. В очередном конкурсе приняли участие 799 некоммерческих организаций (НКО), а победителями стали 172 проекта, в том числе различных благотворительных фондов и волонтерских движений. Организации, которые работают в социальной сфере больше одного года, могут претендовать на поддержку в размере до 5 миллионов рублей, а молодые проекты – до 500 тысяч рублей.

