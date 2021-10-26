Сергунина: 18 московских компаний приняли участие в кинорынке MIPCOM при поддержке города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные компании представили свои проекты на международном рынке аудиовизуального контента MIPCOM. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города.

В этом году кинорынок проходил в гибридном формате: офлайн-часть проходила в Каннах 11–14 октября, а переговоры в онлайн-режиме на цифровой платформе продолжатся до конца ноября.

"Московский экспортный центр третий год подряд поддерживает участие киностудий города в главных отраслевых форумах. Столичные компании подписали на них контракты с байерами из Великобритании, Швейцарии, Италии и многих других стран. Объем заключенных сделок уже превышает 100 миллионов долларов", – приводятся в сообщении пресс-службы слова заместителя мэра Натальи Сергуниной.

Она уточнила, что по итогам прошлого года на столичные кинокомпании и студии анимации пришлось 70% выручки всех отечественных предприятий, работающих в этой области.

Ранее сообщалось, что в столице определены анимационные компании, которые получат грантовую поддержку от правительства Москвы. Средства выделят на создание нового аудиовизуального контента и стимулирование роста экономических показателей.

Претендовать на грант могли студии, включенные в реестр анимационных организаций министерства культуры РФ или в реестр Ассоциации анимационного кино. Для получения поддержки студиям необходимо увеличить выручку от производства фильмов на сумму, в три раза превышающую размер будущего гранта.

