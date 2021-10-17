Заммэра Москвы Сергунина рассказала о реализации программы "Искусство – детям"

11:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В рамках программы поддержки творческого образования "Искусство – детям" осуществляется ремонт столичных школ искусств, в которых занимаются около 100 тысяч детей, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"По программе поддержки детского творчества "Искусство – детям" ремонтируются действующие здания, строятся дополнительные корпуса. Не менее важная задача – оснащение школ современным оборудованием и новыми музыкальными инструментами", – сказала она.
Всего в столичную систему дополнительного образования входит 139 школ искусств. Самым популярным направлением обучения, по словам Сергуниной, является музыка. Ей обучают в 133 учреждениях. Также дети изучают хореографию, изобразительное и театральное искусство.
"Самым талантливым ученикам музыкальных школ столица оказывает дополнительную поддержку. К примеру, гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства вручают в 19 номинациях – от фортепиано и органа до вокала, фольклора, живописи, архитектуры и дизайна", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2020 году обладатели грантов получили от 15 до 50 тысяч рублей в индивидуальных номинациях и от 30 до 150 тысяч рублей – в коллективных.
В рамках программы "Искусство – детям" до 2022 года планируется провести ремонт 31 здания, а также приобрести 6,1 тысячи комплектов учебной мебели, 2,5 тысячи единиц музыкальных инструментов и 3,9 тысячи единиц технологического и учебного оборудования. Также в ТиНАО будут построены два новых здания детских школ искусств.
Ранее правительство Москвы утвердило Адресную инвестиционную программу, которая содержит перечень запланированных к строительству и реконструкции объектов, финансируемых из городского бюджета.
Для реализации городских жилищных программ за три года планируется построить 5,5 миллиона квадратных метров жилья, в том числе 5 миллионов "квадратов" по программе реновации. Вместе со строительством жилья в кварталах реновации продолжится возведение необходимой социальной инфраструктуры.
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