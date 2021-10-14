Собянин объявил об индексации всех социальных пособий в 2022 году в Москве

14 октября, 22:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В 2022 году в Москве проиндексируют все социальные пособия, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью ТВЦ.
Он подчеркнул, что с 2010 года объем социальных выплат увеличился почти в 3 раза.
"Можно, конечно, сказать, что инфляция, но даже с учетом всех инфляций и сопоставимых цифр как минимум на треть эти выплаты и объем социального бюджета увеличился. И в этом (2022. – Прим. ред.) году мы тоже проиндексируем все социальные пособия, выплаты и так далее", – сказал Собянин.
Мэр отметил, что минимальная пенсия в столице увеличится до более чем 21 тысячи рублей, что в полтора раза больше федерального стандарта.
"В Москве практически по всем пособиям есть свои доплаты, свой дополнительный уровень социальной защиты. И мы поддерживаем этот высокий стандарт и заложили это в бюджете, несмотря на все сложности", – подчеркнул Собянин.
Ранее столичное правительство одобрило законопроект о городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. 90% его расходов будет направлено на здравоохранение, образование, транспорт и другие проекты. Кроме того, в проекте заложена индексация социальных пособий и компенсационных выплат семьям с детьми и гражданам старшего поколения на 4,8%.
Правительство Москвы одобрило законопроект о городском бюджете на 2022 год
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: