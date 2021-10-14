Собянин объявил об индексации всех социальных пособий в 2022 году в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2022 году в Москве проиндексируют все социальные пособия, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью ТВЦ.

Он подчеркнул, что с 2010 года объем социальных выплат увеличился почти в 3 раза.

"Можно, конечно, сказать, что инфляция, но даже с учетом всех инфляций и сопоставимых цифр как минимум на треть эти выплаты и объем социального бюджета увеличился. И в этом (2022. – Прим. ред.) году мы тоже проиндексируем все социальные пособия, выплаты и так далее", – сказал Собянин.

Мэр отметил, что минимальная пенсия в столице увеличится до более чем 21 тысячи рублей, что в полтора раза больше федерального стандарта.

"В Москве практически по всем пособиям есть свои доплаты, свой дополнительный уровень социальной защиты. И мы поддерживаем этот высокий стандарт и заложили это в бюджете, несмотря на все сложности", – подчеркнул Собянин.

Ранее столичное правительство одобрило законопроект о городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. 90% его расходов будет направлено на здравоохранение, образование, транспорт и другие проекты. Кроме того, в проекте заложена индексация социальных пособий и компенсационных выплат семьям с детьми и гражданам старшего поколения на 4,8%.

