Собянин заявил, что штрафовать за нарушение тишины будут только злостных нарушителей

21:32
Фото: depositphotos/tiff
Столичные власти не собираются обижать автомобилистов, штрафовать за нарушение тишины будут только злостных нарушителей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью на канале ТВЦ.
"Мы не собираемся (устраивать. – Прим. ред.) какую-то специально историю давления на автомобилистов, не собираемся их обижать. Речь идет только о реально хулиганских вещах, просто о кратном превышении норм шума. Это не то, что там... вы отклонились на 5%, мы вас оштрафуем. Нет такой задачи вообще", – отметил градоначальник.
По его словам, речь идет только о тех водителях, которые нарушают тишину в городе преднамеренно.
"Когда они убирают глушители, специально его настраивают, чтобы он ревел как ошалевший бык, и носятся на этом мотоцикле с утра до вечера по спальным районам... С этим хамством, конечно, надо разбираться", – заявил мэр.
Ранее сообщалось, что в Мосгордуме одобрили законопроект об ужесточении наказания за нарушение тишины в столице. Отмечается, что предлагаемые нормы запретят использовать транспортные средства с демонтированными или модифицированными двигателями, нарушающими тишину в ночное время.
Согласно законопроекту, за нарушение покоя граждан и тишины в период с 23:00 до 07:00 вводится новая градация штрафов. За шум от звуковоспроизводящих устройств и механизмов звукоусиления с граждан могут взыскать 5 тысяч рублей, с юрлиц – 50 тысяч рублей.
Если речь идет о транспортных средствах большей мощности, то базовая ставка штрафа составляет 5 тысяч рублей, а за каждые 10 лошадиных сил сверх нормы будет начислено еще по 250 рублей.
В Москве тестируют камеры для выявления шумных машин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: