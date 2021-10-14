Собянин заявил, что штрафовать за нарушение тишины будут только злостных нарушителей

Фото: depositphotos/tiff

Столичные власти не собираются обижать автомобилистов, штрафовать за нарушение тишины будут только злостных нарушителей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью на канале ТВЦ.

"Мы не собираемся (устраивать. – Прим. ред.) какую-то специально историю давления на автомобилистов, не собираемся их обижать. Речь идет только о реально хулиганских вещах, просто о кратном превышении норм шума. Это не то, что там... вы отклонились на 5%, мы вас оштрафуем. Нет такой задачи вообще", – отметил градоначальник.

По его словам, речь идет только о тех водителях, которые нарушают тишину в городе преднамеренно.

"Когда они убирают глушители, специально его настраивают, чтобы он ревел как ошалевший бык, и носятся на этом мотоцикле с утра до вечера по спальным районам... С этим хамством, конечно, надо разбираться", – заявил мэр.

Ранее сообщалось, что в Мосгордуме одобрили законопроект об ужесточении наказания за нарушение тишины в столице. Отмечается, что предлагаемые нормы запретят использовать транспортные средства с демонтированными или модифицированными двигателями, нарушающими тишину в ночное время.

Согласно законопроекту, за нарушение покоя граждан и тишины в период с 23:00 до 07:00 вводится новая градация штрафов. За шум от звуковоспроизводящих устройств и механизмов звукоусиления с граждан могут взыскать 5 тысяч рублей, с юрлиц – 50 тысяч рублей.

Если речь идет о транспортных средствах большей мощности, то базовая ставка штрафа составляет 5 тысяч рублей, а за каждые 10 лошадиных сил сверх нормы будет начислено еще по 250 рублей.

