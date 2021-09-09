Олег Леонов: бороться с шумом в центре Москвы нужно не только штрафами

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Куратор проектов "Лиза Алерт" Центра поиска пропавших людей Олег Леонов подвел промежуточные итоги кампании по сбору подписей москвичей за тишину в центре столицы.

Предложение повысить штрафы для автомобилистов, которые устраивают гонки по ночной Москве, поддержали более 7 тысяч человек.

8 сентября мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму пакет поправок об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время автомобилистами.

Градоначальник предложил в 10 раз увеличить штрафы за данное правонарушение (с 500 до 5 000 рублей). Фиксировать нарушения будут камерами, оснащенными шумомерами.

"Очень хорошо, что власти столицы прислушались к мнению москвичей. Мы неоднократно отправляли запросы в мэрию, чтобы добиться повышения штрафов для автомобилистов, нарушающих тишину. Подписи жителей центра столицы за ужесточение наказания ночных гонщиков мы собирали последние две недели. Проблема в том, что многие водители тюнингуют глушители на своих авто или же вообще их снимают. В результате спать по ночам просто невозможно. Это очень серьезная проблема", – рассказал Олег Леонов.

Куратор проектов "Лиза Алерт" отметил, что проблему нарушения тишины необходимо решать комплексно. Одних штрафов для этого недостаточно.

Для урегулирования данного вопроса также можно устанавливать шумомеры на пешеходных улицах и возле ресторанов. Жилые дома от оживленных магистралей стоит ограждать специальными шумозащитными экранами.

Общественный деятель, глава муниципального округа Тверской Яков Якубович подтвердил, что проблема очень актуальна для центра Москвы. По его словам, стресс от избыточного шума испытывают до 95% москвичей.