Автоюрист прокомментировал увеличение штрафов в Москве для водителей за нарушение тишины

Автоюрист Алексей Терентьев прокомментировал увеличение штрафов в Москве для водителей за нарушение тишины.

"Увеличение штрафов немного все же этих автолюбителей остановит, перестанут усиливать мощь выхлопной трубы, менять конструкцию автомобиля, с целью выделяться на дороге", – сказал Терентьев.

В столице хотят в 10 раз увеличить штраф для водителей, которые любят гонять без глушителей. За громкую музыку по ночам тоже придется заплатить. Фиксировать нарушения будут специальные камеры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.