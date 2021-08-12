Свыше 200 человек в розыске выявила система распознавания лиц метро в июле

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В июле текущего года система распознавания столичного метро помогла найти 221 человека, находящегося в розыске, в том числе преступников и пропавших без вести. Об этом Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

"Система распознавания лиц в метро "Сфера" помогает искать преступников и пропавших без вести. В июле с ее помощью обнаружили 221 человека", – говорится в публикации. 35 найденных человек, 12 из которых дети, числились пропавшими без вести.

Так, 5 июля на станции метро "Братиславская" с помощью "Сферы" задержали человека, которого обвиняют в убийстве.

В ведомстве уточнили, что технология основана на преобразовании лиц пассажиров в уникальные биометрические ключи: если при сканировании система обнаружит совпадение с базой розыска, то она немедленно оповестит полицию. При этом подчеркивается, что данные остальных пассажиров защищены шифрованием и остаются полностью анонимными.

Ранее на Филевской линии Московского метрополитена запустили тестирование системы Face Pay для оплаты проезда по лицу. Сервис уже был опробован среди сотрудников подземки: теперь более чем 60 тысяч из них проходят через турникеты без помощи проездных.

На данный момент в тестировании участвуют более тысячи пассажиров, а в ближайшее время планируется масштабировать этот сервис на другие линии.

