Свыше 200 человек в розыске выявила система распознавания лиц метро в июле

13:20
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
В июле текущего года система распознавания столичного метро помогла найти 221 человека, находящегося в розыске, в том числе преступников и пропавших без вести. Об этом Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.
"Система распознавания лиц в метро "Сфера" помогает искать преступников и пропавших без вести. В июле с ее помощью обнаружили 221 человека", – говорится в публикации. 35 найденных человек, 12 из которых дети, числились пропавшими без вести.
Так, 5 июля на станции метро "Братиславская" с помощью "Сферы" задержали человека, которого обвиняют в убийстве.
В ведомстве уточнили, что технология основана на преобразовании лиц пассажиров в уникальные биометрические ключи: если при сканировании система обнаружит совпадение с базой розыска, то она немедленно оповестит полицию. При этом подчеркивается, что данные остальных пассажиров защищены шифрованием и остаются полностью анонимными.
Ранее на Филевской линии Московского метрополитена запустили тестирование системы Face Pay для оплаты проезда по лицу. Сервис уже был опробован среди сотрудников подземки: теперь более чем 60 тысяч из них проходят через турникеты без помощи проездных.
На данный момент в тестировании участвуют более тысячи пассажиров, а в ближайшее время планируется масштабировать этот сервис на другие линии.
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