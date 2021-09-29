МГД одобрила законопроект об ужесточении наказания за нарушение тишины в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Депутаты Московской городской думы приняли в первом чтении законопроект об усилении административной ответственности за нарушение тишины в столице в ночное время.
Замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Корнеев рассказал, что изменения вносятся в закон города Москвы № 42 "Соблюдение покоя граждан и тишины в городе Москве". Предлагаемые нормы запретят использовать транспортные средства с демонтированными или модифицированными двигателями, нарушающими тишину в ночное время.
Согласно законопроекту, за нарушение покоя граждан и тишины в период с 23:00 до 07:00 вводится новая градация штрафов. За шум от звуковоспроизводящих устройств и механизмов звукоусиления с граждан могут взыскать 5 тысяч рублей, с юрлиц – 50 тысяч рублей.
В случае если покой нарушается с помощью мототранспортных средств с мощностью двигателя до 50 лошадиных сил включительно, легковых автомобилей с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил включительно, грузовых автомобилей с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно, взыскание остается аналогичным.
Если речь идет о транспортных средствах большей мощности, то базовая ставка штрафа составляет 5 тысяч рублей, а за каждые 10 лошадиных сил сверх нормы будет начислено еще по 250 рублей.
Законопроект, внесенный на рассмотрение Мосгордумы Сергеем Собяниным, также подразумевает возможность фиксации нарушения тишины в ночное время с помощью работающих в автоматическом режиме шумомеров.
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