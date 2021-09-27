Комиссия МГД поддержала законопроект об усилении ответственности за нарушение тишины

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комиссия Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам поддержала проект закона об усилении административной ответственности за нарушение тишины. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Комиссия рекомендует Московской городской думе поддержать представленный проект закона", – заявил председатель комиссии МГД Александр Семенников.

В законопроекте, который был внесен на рассмотрение мэром столицы Сергеем Собяниным, указано, что штраф за нарушение покоя и тишины с 23:00 до 07:00 за счет звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления на транспорте составит от 5 до 50 тысяч рублей.

Размер взыскания определяется для мотоциклов мощностью до 50 лошадиных сил, легковых автомобилей мощностью до 200 лошадиных сил и грузовых машин мощностью до 250 лошадиных сил. По 5 тысяч рублей должны будут заплатить владельцы ТС с мощностью выше указанных значений, в том числе по 250 рублей за каждые 10 лошадиных сил превышения предельных значений.

Согласно проекту закона, фиксировать нарушения смогут с помощью работающих в автоматическом режиме шумомеров. Такие ситуации будут рассматриваться в особом порядке без составления протокола.

Эксперты Роскачества ранее рассказали, как защищать себя от чрезмерно громких звуков в квартирах и местах общего пользования. На шум можно пожаловаться в полицию или обратиться в суд.

