В ЦОДД прокомментировали установку новых камер в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Новые камеры не будут штрафовать автомобилистов, поскольку в первую очередь они должны пройти сертификацию в Росстандарте. Об этом заявили в Центре организации дорожного движения, комментируя информацию о новых камерах в Москве, измеряющих шум.

"Помимо сертификации камеры, необходимо будет также утвердить методику измерения шума. Такой документ, в свою очередь, может быть утвержден только после изменения действующего законодательства", – рассказали РИА Новости в ЦОДД.

После получения всех необходимых документов камеры планируют установить в местах, где больше всего жалоб от горожан на шум от транспорта.

"Один из тестируемых шумомеров работает в районе Чистых Прудов, жители которых ранее жаловались на шум от автотранспорта", – подчеркнули в ЦОДД.

Ранее замглавы департамента транспорта Москвы Андрей Корнеев рассказал, что каждая камера нового типа оснащена четырьмя микрофонами, направленными в сторону проезжей части. Он подчеркнул, что система будет фиксировать звук, делать снимки и записывать видео.

В свою очередь, начальник управления дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Владимир Карпов отметил, что штрафное постановление будет включать панорамную фотографию с траекторией проезда машины, а также информацию об уровне произведенного транспортным средством шума в 5–7 точках по ходу движения.

Кроме того, сообщалось, что на столичных дорогах установят 500 камер, которые будут проверять наличие полиса ОСАГО и техосмотра у водителей. Устройства будут отслеживать и нарушения среди мотоциклистов, в частности опасное маневрирование между полосами, а также проверять ношение шлемов.