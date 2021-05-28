Москва окажет финансовую поддержку анимационным компаниям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице учреждены два новых гранта на общую сумму 100 миллионов рублей для поддержки малых и средних анимационных компаний. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Мы рассчитываем, что гранты для анимационных компаний простимулируют рост их экономических показателей, помогут им в развитии и продвижении столичной анимации на отраслевых фестивалях и конкурсах", – отметила заммэра города Наталья Сергунина.

По ее словам, первый грант предназначается для стимулирования коммерчески успешных анимационных фильмов. Заявки на него принимаются до 31 мая. Кроме того, максимальная сумма гранта для компании составляет до 10 миллионов.

На грант претендуют студии, занимающиеся производством анимационной аудиовизуальной продукции и находящиеся в реестре анимационных организаций министерства культуры РФ или в реестре Ассоциации анимационного кино.

Для того чтобы получить поддержку, студии нужно увеличить выручку от производства фильмов на сумму, в три раза превышающую размер будущего гранта. Таким образом, сначала необходимо подать заявку на грант на определенную сумму, а потом заработать на рынке дополнительные 9 миллионов рублей. После можно воспользоваться средствами гранта, например приобрести на них новое оборудование.

Грант второго вида предназначается для поддержки некоммерческого авторского анимационного кино. Чтобы его получить, необходимо завоевать приз на одном из признанных российских или международных фестивалей авторской анимации.

Ранее сообщалось, что с 26 мая в столице открыт прием заявок от московских предпринимателей на участие в акселераторе креативных индустрий. Отмечается, что это достаточно новый способ, который правительство использует для поддержки бизнеса. Направление развивается с 2019 года.