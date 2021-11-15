Более 2 млрд рублей субсидий и грантов получат предприниматели Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

С начала 2021 года более двух тысяч столичных компаний получили субсидии и гранты от города. Чаще всего финансовую поддержку получают рестораны, научно-исследовательские организации и технологические компании. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Поддержка малого и среднего бизнеса – один из приоритетов для города, особенно во время пандемии. В этом году уже одобрены заявки на субсидии и гранты на общую сумму свыше двух миллиардов рублей. В числе наиболее активных получателей – рестораны, научно-исследовательские организации и технологические компании", – цитирует Сергунину портал мэра и правительства Москвы.

По словам заместителя мэра, количество рассматриваемых заявок значительно возросло в последние недели: треть от всех одобренных с начала года заявок приходится на октябрь и начало ноября (673 обращения на 552,2 миллиона рублей).

Так, затраты на ведение бизнеса по франшизе чаще всего компенсируются заведениям общественного питания (45%), а также салонам красоты (20%) и частным детским садам (6%). В общей сложности с начала 2021 года одобрено 505 обращений за данной мерой поддержки на общую сумму 470 миллионов рублей.

Возмещение расходов на обучение персонала одобрили 169 компаниям. Из них 11% занимаются разработкой программного обеспечения. Еще 8% от данной категории составили учреждения общей врачебной практики и научно-исследовательские организации. Общая сумма выделенной поддержки составила 38 миллионов рублей.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что одними из наиболее востребованных видов выплат оказались субсидии и гранты для экспортеров.

"Их получатели представляют самые разные отрасли. Лидируют среди них производители машин и оборудования, научно-исследовательские организации и компании по продаже непродовольственных товаров. Всего одобрено 239 заявок на 566 миллионов рублей", – добавил Фурсин.

Заведения общественного питания также часто обращались за финансовой поддержкой на продвижение продукции с помощью маркетплейсов, сервисов доставки, рекламы в интернете, на участие в выставках и фестивалях. На эти организации приходится 14% выплат по данной категории. Всего же одобрено 589 таких заявок на сумму 258,5 миллиона рублей.

Компенсации затрат на инжиниринг часто получают научно-исследовательские организации в области естественно-технических дисциплин (42%). Еще треть получателей субсидий в данной категории – предприятия, производящие контрольно-измерительные приборы и оборудование. С начала года одобрено 26 заявок на 92,5 миллиона рублей.

Среди организаций в сфере научных исследований и разработок также востребованы субсидии на приобретение и лизинг оборудования или уплату процентов по кредитам (15%). Пользуется спросом данный вид поддержки и среди производителей компьютеров и оптических изделий (11%) и предприятий по сертификации и проведению технических испытаний (10,6%). Выплаты на общую сумму 188 миллионов рублей получат более 100 резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера.

Наблюдается спрос и на меры поддержки для конкретных категорий получателей. Так, самой популярной из них стала субсидия для организаций сферы досуга, образования и общепита. Ее одобрили 391 компании на сумму 295 миллионов рублей.

Ранее Сергей Собянин объявил победители конкурса на соискание грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Городские гранты за выдающиеся достижения получили ученики школ и колледжей искусств.

В нынешнем году заявки на участие в конкурсе грантов подали 2 900 учащихся и коллективов московских школ и колледжей искусств, в финал вышли 99 кандидатов. Победителей наградили на торжественной церемонии в онлайн-формате.

