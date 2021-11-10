Названы победители конкурса на соискание грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства

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Объявлены победители конкурса на соискание грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Об этом Сергей Собянин написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Вручили городские гранты ученикам школ и колледжей искусств за выдающиеся достижения. Гран-при получила Екатерина Вашугина из школы искусств "Старт". Катя занимается живописью, народным костюмом, мастерски владеет художественными техниками", – отметил мэр.

В номинации "Академический вокал" лауреатами первой степени стали ученик детской школы искусств "Центр" Тимур Познухов и воспитанник Московского государственного института музыки имени А. Г. Шнитке Николай Калмыков. Лучшим в номинации "Фольклор" стали ученик детской школы искусств имени М. А. Балакирева Якуб Андич и студентка Московского государственного института музыки имени А. Г. Шнитке Полина Ларина. В номинации "Хоровое пение" лауреатом первой степени стал детский хор "Весна" имени А. С. Пономарева.

В номинации "Фортепиано" победителями стали Артур Искоростенский и Владимир Иванов из Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных. В номинации "Оркестровые струнные инструменты" победили Аркадий Яковлев из Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Фридерика Шопена и Александр Полторацкий из Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных. В номинации "Орган и клавесин" отметилась Лидия Савинкова из Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных, в номинации "Гитара" – ученица детской музыкальной школы имени Б. А. Чайковского Софья Носова. В номинации "Ансамбль" лауреатами стали квинтет Per Sonos Московской городской детской музыкальной школы имени И. О. Дунаевского и квинтет деревянных духовых инструментов Академии джаза.

В номинации "Живопись и декоративно-прикладное искусство" победу одержали Артем Ларионов из художественной школы имени М. А. Врубеля и Зоя Рыбкина из колледжа музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской.

Представительница музыкальной школы имени К. В. Молчанова Василиса Левшина и Софья Бейман из Московской театральной школы имени Олега Табакова победили в номинации "Театральное искусство".

Лучшими в номинации "Классическая хореография" стали Мария Амелина из музыкальной школы имени Г. В. Свиридова и Дарья Стерлигова из Московского хореографического училища при Московском государственном академическом театре танца "Гжель". В номинации "Народный танец" победили ученица детской музыкальной школы № 71 Анастасия Григорьева и Диана Барковская из Московского государственного хореографического училища имени Л. М. Лавровского. Лауреатами первой степени в номинации "Современная хореография" стали Ева Данилова, ученица детской школы искусств имени С. П. Дягилева, и Таисия Ермолаева, студентка Московского государственного хореографического училища имени Л. М. Лавровского.

Победительницей в номинации "Эстрадно-джазовое искусство" стала Елизавета Бугулова из музыкальной школы имени Эдварда Грига. В номинации "Ударные инструменты" победу одержала Вера Когай – ученица детской школы искусств № 11, а также Никита Киселев из Академии джаза. В номинации "Духовые инструменты" лучшими стали Георгий Казаков из Академии джаза и Федор Освер из Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных.

В номинации "Народные инструменты" лучшими признали Майю Лужнову из Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Фридерика Шопена и Алексея Кузнецова из института музыки имени А. Г. Шнитке). Лучшими в номинации "Оркестр" стали концертный духовой оркестр детской музыкальной школы имени М. И. Табакова и духовой оркестр Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных.

В нынешнем году заявки на участие в конкурсе грантов подали 2 900 учащихся и коллективов московских школ и колледжей искусств, в финал вышли 99 кандидатов. Победителей наградили на торжественной церемонии в онлайн-формате.

Гранты мэра Москвы присуждают в 19 номинациях для учеников школ и в 14 номинациях для студентов колледжей искусств. Победители получают от 15 до 50 тысяч рублей в личном зачете и от 30 до 150 тысяч рублей – в коллективных дисциплинах.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина ранее анонсировала грантовую поддержку со стороны города для столичных анимационных студий. Выплаты составят от 500 тысяч до трех миллионов рублей.