Генпродюсер "Союзмультфильма" рассказала историю создания студии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская в эфире радиостанции "Комсомольская правда" рассказала историю создания компании. 10 июня организация отметила 85-летний юбилей.
"Студия родилась в 1936 году, она соединилась из разных студий. Это скорее была просто точка сборки 10 июня. "Союзмультфильм" появился как творческая организация, правда, она имела иное название. Название "Союзмультфильм" появилось через год", – отметила Осетинская.
Она подчеркнула, что в студии объединились несколько творческих коллективов.
"Они собрались, и некое объединение возникло. Вполне может быть, что это союз творческих личностей, групп, которые мыслили мультфильмами. Три года назад примерно так и случилось, что "Союзмультфильм" практически с нуля снова восстал. И первый мультфильм, который появился, – "Простоквашино", – продолжила генпродюсер.
По ее словам, за все время существования студии было создано около 1,5 тысячи мультфильмов. Многие из них представляют золотой фонд мировой анимационной классики.
Ранее в столичном метро к 85-летию "Союзмультфильма" запустили поезд, оформленный кадрами знаменитых советских и современных отечественных мультфильмов. В течение полугода этот состав будет курсировать по Серпуховско-Тимирязевской линии.
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