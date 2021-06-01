Маршрут по местам из мультфильмов подготовили для юных москвичей

Фото: Кадр из мультфильма "Старая пластинка"; Режиссер – В. Котеночкин; Производство – "Союзмультфильм"

Ко Дню защиты детей для юных горожан появилась экскурсия по местам столицы, которые можно увидеть в разных мультфильмах. Информация об этом опубликована на официальном сайте мэра Москвы.

Пройти по маршруту можно с помощью чат-бота Мосгорнаследия "Прогулки со Львом-хранителем".

Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что в известных мультфильмах можно найти существующие в реальности локации и взглянуть на столичные пейзажи.

"Для пятого, юбилейного маршрута в чат-боте Мосгорнаследия мы подобрали 10 самых ярких точек. С удовольствием приглашаем маленьких москвичей и их родителей вспомнить, а может и посмотреть впервые добрые мультфильмы, а потом вместе с нашим Львом-хранителем прогуляться по этим местам", – сообщил Емельянов.

Во время прогулки бот с помощью коротких сообщений расскажет об истории разных достопримечательностей. Маршрут пролегает близ станций метро "Парк культуры" и "Площадь Революции", Крымского моста, Красной площади, здания Моссовета, Пушкинской площади, Бульварного кольца, ВДНХ и других знаковых объектов, которые можно найти в мультфильмах. Ориентировочное время прогулки – два часа.

Это не единственная экскурсия, которая есть в чат-боте. Так, по-прежнему доступны маршруты, подготовленные к Дню святого Валентина, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню и Дню космонавтики.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина анонсировала программу культурных учреждений столицы к 1 июня. По ее словам, юных горожан и их родителей ждут показы мультфильмов, мастер-классы, выставки, квесты, викторины, спектакли и познавательный марафон.