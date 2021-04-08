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Москва 24

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Транспорт

13:28

В московском метро запустили поезд "Союзмультфильм"

транспорт метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном метро к 85-летию "Союзмультфильма" запустили поезд, оформленный кадрами знаменитых советских и современных отечественных мультфильмов. В течение полугода этот состав будет курсировать по Серпуховско-Тимирязевской линии.

"Сегодня для нас очень знаменательный день, сегодня, в День российской анимации, очень знаковое для нашей студии событие – запуск юбилейного поезда, который посвящен 85-летию со дня рождения студии "Союзмультфильм", – сказала на церемонии открытия генеральный продюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская.

Она отметила, что за эти годы студия прошла несколько периодов и добилась мирового признания. По словам Осетинской, "Союзмультфильм" и сегодня развивает новые проекты и выпускает новые мультфильмы.

Также она обратила внимание, что стены тематического поезда украшены не только героями "Золотой коллекции" советских мультфильмов, но и новыми персонажами. В их числе Оранжевая корова, Зебра в клеточку, Енотки и другие.

Начальник службы пассажирских сервисов Московского метрополитена Роман Прыганов отметил, что новый яркий поезд придется по душе детям и взрослым, а поклонники студии смогут дополнительно приобрести брендированные карты "Тройка".

"Союзмультфильм" был основан 10 июня 1936 года в столице. За годы существования студии ее сотрудники произвели более полутора тысяч мультфильмов, многие из которых вошли в золотой фонд отечественной анимации.

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