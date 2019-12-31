В Сети появилась новая серия "Простоквашино"

В Сети появился новый эпизод "Возвращения в Простоквашино", который получил название "Корпоратив". Серия опубликована на YouTube-канале "Союзмульфильма".

Так, персонажи мультсериала организовывают новогодний корпоратив, а также принимают участие в конкурсах и поют песни.

Кроме того, в эпизоде вводится новый герой – няня Маргарита Егоровна. Фишкой серии становится исполнение ей и Галчонком песни "Кто там?".

"Кто победит в конкурсе по скоростному заворачиванию посылок и чем закончится веселое празднование, можно узнать, посмотрев 25-ю серию популярного фильма", – сообщили в пресс-службе "Союзмульфильма".

Отмечается, что эпизод, приуроченный к Новому году, сняла лауреат суздальского анимационного фестиваля Софья Кравцова.

Ранее одна из последних серий получила название "Тайна фиолетового пятна". В ней рассказывается, как герои погружаются в день сурка и пытаются разгадать, откуда на полу неизвестная клякса.