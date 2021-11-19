Скончалась актриса из фильмов Гайдая и Рязанова Нина Агапова

Фото: кадр из фильма "Все то, о чем мы так долго мечтали"; режиссер – Рудольф Фрунтов; производство – "Кворум"

Заслуженная артистка РСФСР Нина Агапова, известная по ролям в комедиях Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова, умерла на 96-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на киноведа Сергея Капкова.

Капков отметил, что пока не располагает информацией о дате прощания с артисткой.

Нина Агапова родилась в 1926 году. Она выпускница ВГИК, где проходила обучение в мастерской Сергея Юткевича и Михаила Ромма.

За актерскую карьеру Агапова исполнила множество эпизодических ролей, в том числе в картинах "Неподдающиеся" (1959), "Зеленый огонек" (1964), "Семь стариков и одна девушка" (1968), а также в фильмах "Дайте жалобную книгу" (1965), "Зигзаг удачи" (1968), "Старики-разбойники" (1971) Эльдара Рязанова и "12 стульев" (1971) Леонида Гайдая.