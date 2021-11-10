Умерла заслуженная артистка России Валентина Малявина

Фото: ТАСС/Валентина Мастюкова

Скончалась заслуженная артистка России Валентина Малявина. Она ушла из жизни в возрасте 80 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

"Роли, созданные актрисой в фильмах "Иваново детство", "Дневные поезда", "Подсолнух", "Король-олень", "Осенние соблазны", по праву вошли в золотой фонд отечественного кинематографа", – говорится в сообщении.

Актрису похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

В 1983 году Малявина была признана виновной в умышленном убийстве своего гражданского мужа Станислава Жданько. Она вышла на свободу спустя пять лет, после чего вернулась к работе.

В 2001 году артистка в результате падения потеряла зрение.