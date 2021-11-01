Умер сценарист Юрий Клепиков

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

На 87-м году жизни умер сценарист, режиссер и актер Юрий Клепиков, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Клепиков умер 1 ноября после болезни.

"Союз кинематографистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Николаевича Клепикова", – говорится в сообщении.

Юрий Клепиков родился в 1935 году в Челябинске. В 1960 году окончил факультет журналистики МГУ имени Ломоносова, а после учился на Высших курсах сценаристов и режиссеров.

Он написал сценарии к фильмам "Не болит голова у дятла", "Пацаны", "Я служил в охране Сталина", "Восхождение" и другие.

Клепиков является заслуженным деятелем искусства РСФСР, лауреатом Государственной премии СССР, кинопремии "Ника" и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.

