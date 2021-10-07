Валерия Гаркалина подключили к ИВЛ

Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов

Актера Валерия Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ. Об этом РИА Новости сообщила его дочь Ника Гаркалина.

"Да, все так", – подтвердила она.

О госпитализации Гаркалина стало известно 5 октября. Его доставили в больницу № 40 в Коммунарке с диагнозом "коронавирус".

Накануне сообщалось, что актеру стало хуже, его перевели в реанимацию.

Валерий Гаркалин известен работами в фильмах "Ширли-мырли", "Детки напрокат", а также сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИСа, художественным руководителем мастерской.