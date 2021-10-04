Продюсер Сергей Галоян запретил "Тату" исполнять его песни

Трибьют "Тату", запланированный на следующий год, оказался под угрозой срыва. Против выступил автор песен и продюсер группы Сергей Галоян.

Его разозлило заявление, сделанное Леной Катиной в Instagram. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.