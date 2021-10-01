"Историс": треки Дрейка и The Weeknd теперь будут изучать в вузе

Ученые решили, что The Weeknd и Дрейк – культовые личности и внесли их треки в программу канадского вуза. Куда меньше повезло их коллеге Канье Уэсту. Похоже, музыкант так долго прятал лицо под балаклавой, что теперь рэпера не узнает никто из его новых соседей.

Зато его предполагаемая пассия Ирина Шейк знает наверняка: чтобы тебя запомнили, стоит выйти на подиум с огромными накладными ушами. Об этом – в программе "Историс".