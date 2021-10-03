Экс-продюсер "Тату" прокомментировал новость о возвращении группы

Фото: ТАСС/Александр Саверкин
Бывший продюсер "Тату" Сергей Галоян заявил, что не давал разрешения на использование популярных песен группы в рамках предстоящего воссоединения дуэта. Об этом он написал в личном инстаграм-аккаунте.
Ранее в Сети появилось сообщение экс-солистки "Тату" Елены Катиной. Она заявила, что в 2022 году состоится официальный трибьют группе при участии Юлии Волковой.
"Никакого трибьюта 2022 не будет, я не давал разрешение и не собираюсь", – заявил Галоян.
Бывший продюсер группы добавил, что запретил Катиной публично исполнять такие хиты дуэта, как "Нас не догонят", "Я сошла с ума" и другие.
Группа "Тату" в составе Елены Катиной и Юлии Волковой существовала с 1999 года. Коллектив распался в 2014 году.
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